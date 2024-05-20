Жители временно оккупированного Луганска в соцсетях сообщили о серии «хлопков» в городе. Они насчитали восемь взрывов, вражеская противовоздушная оборона сработала только раз, информирует «НБН».

Стало известно, что был нанесен удар по территории Луганского государственного университета внутренних дел им. Дидоренко. Россияне сделали из учебного заведения базу подготовки для бойцов «второй армии мира».

Фото – t.me/luganskallnews

Telegram-канал «Труха Луганск» опубликовал кадры «бавовны» в городе. По его информации, базу российских «освободителей» на территории университета атаковали французской крылатой ракетой большой дальности SCALP.

В то же время сепаратисткие паблики жалуются на якобы обстрелы ВСУ жилого квартала поселка Юбилейный в пригороде Луганска.

Напомним, в прошлый понедельник,13 мая, «бавовна» на Луганщине посетила большой склад с боеприпасами ВС РФ в городе Сорокино. В Сети показали кадры пожара на объекте.