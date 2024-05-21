Российский Telegram-канал ASTRA рассказал, что вчера утром в стране-агрессоре в приграничном регионе под ударом оказался очередной комплекс сооружений и приспособлений для хранения нефти и нефтепродуктов, информирует «НБН».

В поселке городского типа Прохоровка Белгородской области дрон атаковал нефтебазу российской компании «Юттек». Сообщается, что в результате удара беспилотника по предприятию был поврежден резервуар с бензином. Обстрел БПЛА якобы обошелся без возгораний и пострадавших.

Напомним, что в ночь на 19 мая дроны атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае страны-агрессора. Власти региона утверждали, что на нефтеперерабатывающем заводе не было разрушений. Однако позже в России заявили о повреждениях на НПЗ в результате удара беспилотников.