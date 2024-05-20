В комментарии российскому пропагандистскому агентству «РИА Новости» представитель компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев рассказал, что вчера в результате ночного дронового удара по нефтеперерабатывающему предприятию в Славянске-на-Кубани была повреждена минимум одна установка.

Он добавил, что до конца масштаб разрушений на НПЗ не известен. На данный момент завод временно не функционирует, информирует «НБН».

Отметим, что после дроновой атаки на Славянский нефтеперерабатывающий завод власти региона утверждали, что на предприятии не было возгорания, разрушений и пострадавших. Также в администрации города уточняли, что на территорию НПЗ упали 6 БПЛА.

Как заявили украинские СМИ, дроновый удар по этому нефтеперерабатывающему заводу нанесла СБУ. Напомним, что в ночь на 19 мая под ударом оказался и НПЗ в Ленинградской области.