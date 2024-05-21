Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что село Вознесеновка в районе Шебекино подверглось дроновой атаке, информирует «НБН».

По словам главы региона, в результате удара беспилотников есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия – загорелся резервуар с топливом, посечены ангары с техникой и складские помещения.

Путинский чиновник утверждает, что пострадавших из-за детонации упавшего БПЛА нет. Местные Telegram-каналы распространили кадры пожара из-за прилета.

В то же время украинские паблики заявили, что дроновый удар был нанесен по складу с топливом российских захватчиков.

Напомним, что в Белгородской области утром 20 мая под ударом беспилотников оказалась нефтебаза. Российские СМИ сообщили о повреждениях на объекте в результате дроновой атаки.