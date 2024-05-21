Во вторник, 21 мая, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили информацию о поражении малого ракетного корабля «Циклон» российских оккупантов в Крыму, информирует «НБН».

Сообщается, что Силы обороны в ночь на 19 мая нанесли удар по судну Черноморского флота государства-террориста во временно захваченном Севастополе. Отметим, что тогда же защитники «отминусовали» и морской тральщик «Ковровец» российских захватчиков.

Вчера спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал сообщения о поражении корабля «Циклон». По его словам, уничтожение этого судна будет означать, что Черноморский флот государства-террориста потерял последний носитель крылатых ракет на полуострове.

Напомним, в прошлом месяце Силы обороны Украины поразили спасательный корабль «Коммуна» ВМС РФ. В Сети опубликовали спутниковые фотографии судна после удара защитников.