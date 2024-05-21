В эфире программы «Свобода.Утро» Демченко заявил, что ВС РФ могут начать наступление на Сумщину, чтобы отвлечь силы ВСУ с других направлений и растянуть линию фронта.

Представитель ГПСУ считает, что в любой момент армия Путина на Сумщине может сделать что-то подобное сценарию атак на север Харьковщины, даже если у нее недостаточно войск для этого, информирует «НБН».

Спикер Госпогранслужбы отметил, что пока у Украины есть такой сосед, который преобладает по технике, по средствам поражения, по живой силе, и протяженность границы с РФ составляет более 560 километров на Сумщине, защитникам нужно готовиться к любому развитию событий и наращивать оборонные возможности в этом регионе.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что командование «второй армии мира» в Курской области вблизи границы с Сумщиной наращивает силы. Американские эксперты объяснили план российских оккупантов.