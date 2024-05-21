В аналитическом материале ISW отмечается, что в приграничье с Сумской областью командование ВС РФ накапливает ограниченные и недоукомплектованные войска, информирует «НБН».

Эксперты цитируют слова заместителя командира одной из бригад Сил обороны, которая действует на севере Харьковщины. Военный сообщил, что вблизи границы с Сумщиной РФ накапливает войска, в частности с участием кадыровцев. По его мнению, ограниченное количество подразделений оккупантов, вероятно, свидетельствует о намерении врага оттянуть и закрепить часть Сил обороны в приграничье украинского региона.

Аналитики также обратили внимание на сообщение военного обозревателя Константина Машовца, который рассказал, что на Сумском направлении в Курской области группировка ВС РФ насчитывает 9-10 тысяч захватчиков.

В Институте изучения войны считают, что ограниченная активность армии Путина на других участках государственной границы Украины ниже минимума для наступления может привести к оттягиванию украинских сил с других участков фронта. В случае вторжения оккупантов в другие приграничные районы, они смогут зафиксировать защитников в этих зонах.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов объяснил, почему захватчики не начали наступление на Сумщину.