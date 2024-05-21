Руководитель ОВА в своем Telegram-канале сообщил, что российские захватчики всю ночь наносили удары по Харькову, атакуя дронами-камикадзе «Шахед», информирует «НБН».

По словам чиновника, в результате падения обломков БПЛА загорелись два частных дома, гараж, был поврежден микроавтобус, другие удары беспилотников пришлись на тротуар частного сектора и дорожное покрытие.

Фото — t.me/synegubov

Фото — t.me/synegubov

Фото — t.me/synegubov

Утром руководитель областной военной администрации уточнил, что в результате ночного обстрела четырех локаций в городе были повреждены 25 грузовых автомобилей и автобусов, 3 легковых авто. Помимо этого, получили повреждения 4 частных дома, окна в трехэтажном офисном здании одного из коммунальных предприятий Харькова.

Синегубов добавил, что всего пострадали 7 человек, 2 – в результате удара по транспортному предприятию. Напомним, 19 мая войска РФ обстреляли базу отдыха под Харьковом. Мэр города Игорь Терехов сообщил о погибших и пострадавших в результате вражеской атаки.