Высоцкая в эфире национального телемарафона сообщила, что более 3000 заключенных подали заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, поскольку хотят служить в армии, информирует «НБН».

По словам замглавы Минюста, до принятия закона прогнозировалась цифра в около 4500 осужденных. Чиновница отметила, что не всем заключенным нормативно-правовой акт позволит мобилизоваться, также часть из них получит отказ ВВК из-за общественно-опасных болезней.

Представитель ведомства отметила, что 4000-5000 призванных в армию осужденных станут помощью для Сил обороны Украины, поэтому государство намерено сделать возможной мобилизацию для заключенных, приняв соответствующий закон.

Высоцкая добавила, что документ будет предусматривать дополнительные 5-10 лет заключения в случае, если осужденный выйдет из тюрьмы и откажется от службы в армии.

Ранее в оборонном ведомстве назвали преступления, за которые заключенным откажут в мобилизации.