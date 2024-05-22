Руководитель ОВА в эфире телеканала «Эспрессо» рассказал, что 20 мая в поселке Юбилейное в пригороде Луганска был прилет по живой силе и офицерскому составу путинских оккупационных войск, информирует «НБН».

По словам чиновника, до 2014 года в поселке была академия МВД, где обучали полицейских. После захвата Луганска на территории учебного заведения россияне обустроили свои силовые структуры, использовали здание для размещения штабов оккупантов и расселения офицерского состава ВС РФ.

Лысогор сообщил, что попадание по базе «освободителей» было хорошим, «вторая армия мира» понесла существенные потери, нужно дождаться официального подтверждения удара от ВСУ.

Начальник ОВА добавил, что оккупанты, в частности представители вражеских спецслужб, переодеваются в гражданскую одежду для передвижения.

Отметим, что по данным Telegram-канала «Досье шпиона» в здании Академии МВД был командный пункт российской группировки войск «Юг». На момент прилета там проходило совещание, на котором присутствовал командующий ЮВО Геннадий Анашкин. Путинский генерал якобы был ранен.

Напомним, что кадры «бавовны» на базе оккупантов в пригороде Луганска опубликовали в Сети.