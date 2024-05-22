Кудрицкий в эфире «Суспільного» заявил, что вероятность контролируемых отключений даже при нынешних планах восстановления поврежденных обстрелами энергообъектов исключать нельзя, не говоря о новых атаках оккупантов на эту инфраструктуру.

По его словам, зима в Украине может быть непростой, учитывая, что в холодное время года потребление электричества растет, сообщает «НБН».

Глава правления «Укрэнерго» отметил, что на восстановление поврежденных и разрушенных ударами российских войск станций уйдут месяцы и годы. В связи с этим стремительного увеличения генерации не будет, однако украинцам на бытовом уровне нужно учиться жить с плановыми отключениями света.

Кудрицкий добавил, что блэкауты пока не планируются, но для сохранения целостности системы будут применяться контролируемые отключения света.

Ранее он объяснил, как по Украине будут отключать свет в периоды дефицита в энергосистеме.