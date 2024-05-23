В пресс-службе 110-й ОМБр сообщили, что на востоке страны бойцы бригады за день «приземлили» два штурмовика Су-25 российских оккупационных войск, информирует «НБН».

Накануне защитники отдельной механизированной бригады отправили такой боевой самолет ВС РФ на вечную стоянку в степях Донбасса, а недавно зенитчики этого же подразделения в регионе «демилитаризировали» еще один вражеский штурмовик.

В 110-й ОМБр отметили, что российские захватчики до сих пор не поняли, что Силы обороны Украины не дадут им засорять воздушное пространство нашей страны своим «летающим железом», и продолжат сбивать вражескую авиацию.

Напомним, что ранее представитель бригады в комментарии информационному агентству рассказал подробности «демилитаризации» пятого за месяц Су-25. По его словам, штурмовик «освободителей» сбил новый боец.