Представитель бригады, которая вчера «приземлила» Су-25 «второй армии мира», в комментарии информационному агентству АрмияInform рассказал подробности уничтожения вражеского штурмовика, сообщает «НБН».

По словам военнослужащего, боевой самолет путинских войск защитники сбили из засады. Летчики ВС РФ стараются регулярно менять маршруты, перед их заходом оккупанты пулеметами и минометами «прочесывают» посадки, чтобы убить украинских бойцов.

Однако Силы обороны научились просчитывать маршруты вражеской авиации, как результат – пятый за месяц «демилитаризированный» Су-25, что очень злит захватчиков.

Представитель бригады уточнил, что российский штурмовик «отминусовал» новый боец и это его первый сбитый самолет оккупантов. При этом он не стал рассказывать из какого оружия и как именно был уничтожен Су-25.

Напомним, на днях беспилотники атаковали военный аэродром «Кущевская» в Краснодарском крае РФ. Российские СМИ рассказали о потерях армии Путина в результате удара БПЛА по авиабазе.