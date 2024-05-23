Российский Telegram-канал ASTRA около 13:15 сообщил, что над Казанью заметили дрон и опубликовал кадры летящего БПЛА. С местного химического предприятия «Оргсинтез» эвакуировали работников, информирует «НБН».

Фото — t.me/astrapress

Воздушная тревога звучала и в Нижнекамске над НПЗ «Танеко» и «Таиф-НК». В Сети появились соответствующее видео. Местные паблики сообщали о звуках взрывов.

Также в городах приостанавливали работу аэропорты.

Позже в Министерстве обороны страны-агрессора отчитались об уничтожении дрона над территорией Республики Татарстан.

Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источники в разведке, заявило, что за атакой на стратегически важные предприятия, продукцию которых РФ использует для продолжения войны против Украины, стоит ГУР МОУ. Собеседники СМИ рассказали, что информация о результатах удара по объектам уточняется.

Напомним, 22 мая в Макеевке прогремели взрывы. В Сети сообщили о прилетах в районе центра временно захваченного города и опубликовали фотографии.