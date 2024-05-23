Руководитель Сумской ГВА в комментарии «Суспільному» рассказал, что враг регулярно атакует область с воздуха, однако у него есть проблема с боевой техникой. При этом полностью исключать вероятность наступления ВС РФ на регион нельзя, так как россияне не отказались от своих захватнических планов.

По словам Дрозденко, если оккупанты все же решатся на это, их действия не приведут к каким-либо успехам, информирует «НБН».

Чиновник напомнил, что «вторая армия мира» попыталась наступать в Харьковской области. Российские захватчики понесли большие потери, смогли оккупировать некоторые населенные пункты в «серой зоне», однако дальше продвинуться не смогли.

Начальник городской военной администрации допустил, что такой сценарий наступления армия Путина может реализовать и на Сумщине, однако дойти до областного центра и захватить его Силы обороны врагу не позволят.

Напомним, в Госпогранслужбе сообщили об активизации диверсантов в Сумской области, назвав главную цель ДРГ.