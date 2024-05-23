Спикер Госпогранслужбы Украины в эфире национального телемарафона рассказал, что на Сумщине зафиксирована активизация российских ДРГ. На этом направлении диверсанты часто пытаются зайти на территорию приграничной области, информирует «НБН».

По его словам, в этом регионе оккупанты постоянно пытаются проводить диверсионную деятельность. Главная цель российских ДРГ в Сумской области – обнаружение мест расположения подразделений ВСУ, сбор информации о том, как защитники построили оборону в регионе, чтобы в будущем наносить туда удары.

Представитель Госпогранслужбы добавил, что также диверсионно-разведывательные группы РФ могут прорываться на территорию области для поражения позиций ВСУ. Силы обороны понимают эту угрозу и принимают все меры для заблаговременного обнаружения ДРГ.

Ранее Демченко оценил угрозу наступления войск страны-агрессора на Сумщину.