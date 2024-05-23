Представитель Главного управления разведки Минобороны в интервью телеканалу «Мы – Украина» рассказал, что у Буданова информацию о бункерах лидера россиян постоянно обновляют.

По словам Юсова, таких тайных убежищ у кремлевского диктатора несколько, однако он отказался раскрывать их количество, сообщает «НБН».

Спикер ГУР отметил, что Путин не пускает в свои бункеры двойников. Он использует «дубликаты» на мероприятиях, где не чувствует себя в безопасности, а сам, как граф Дракула прячется в подземельях.

Добавим, что сам глава Кремля отрицает наличие у него двойников. По словам Путина, у него нет «копий» и он не хочет, чтобы они появились.

Однако в Японии, используя технологию распознавания лиц, нашли доказательства наличия двух «дубликатов» бессменного лидера россиян, которых он использует даже на важных мероприятиях.