Представитель ВС ВСУ в эфире национального телемарафона сообщил, что летчики, которые в штате Аризона США закончили обучение на американских истребителях F-16, еще не возвращаются домой, информирует «НБН».

По словам майора, пилоты из Америки отправляются в Европу, где продолжат подготовку к полетам на западной авиации, чтобы после прибыть в родную страну и продолжить выполнение задач.

Евлаш объяснил, что летчикам и инженерам, которые будут работать с американскими боевыми самолетами, нужно постоянно учиться. Специалисты после возвращения в Украину будут делиться опытом с коллегами.

Спикер Воздушных сил добавил, что первые прибывшие в страну многофункциональные истребители F-16 ВСУ будут использовать для выполнения задач по патрулированию и нанесения ударов по российским захватчикам на линии столкновения.

Напомним, в недавнем интервью глава государства Владимир Зеленский рассказал, сколько F-16 должна получить Украина для паритета с государством-террористом.