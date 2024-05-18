О том, что президент Украины Владимир Зеленский уверен — Украине предоставят обещанные самолеты F-16 до конца 2024 года, а также сколько таких средств необходимо для подавления российской авиации, пишет «НБН», ссылаясь на интервью украинского лидера, опубликованное «Голосом Америки».

По словам Зеленского, вопреки тому, что этом году Украина получит первые F-16, эти истребители не смогут отыграть ключевую роль в войне с РФ, так как их количества явно будет недостаточно. Впрочем, глава Украинского государства полагает, что эта поставка станет лишь «первыми шагами» по урегулированию данного вопроса.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украине, для достижения «паритета» с Россией, нужно от 120 до 130 истребителей F-16 или идентичных современных самолетов. То есть, если данное количество будет превышено, благодаря помощи западных стран-партнеров, то Воздушные Силы ВСУ получат преимущество в небе.

Ранее мы писали о том, что Зеленский называл активизацию оккупантов на Харьковщине «первой волной» нового наступления РФ.