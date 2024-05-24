Венгерский премьер-министр в интервью государственному радио выразил уверенность в том, что армия Путина не нападет на кого-то из государств-членов Альянса, поскольку не может одержать победу в войне против Украины, сообщает «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

По мнению Орбана, россияне не могут прийти и проглотить весь западный мир, учитывая неудачи «второй армии мира» на фронте в Украине. Глава правительства отметил, что, если бы захватчики были сильны, чтобы одержать победу в соседней стране «одним махом», они бы уже сделали это.

Политик подчеркнул, что шансы на вторжение ВС РФ на территорию НАТО чрезвычайно малы, поэтому заявления о потенциальном нападении путинских сил на Альянс он воспринимает как подготовку к прямому вступлению западных государств в войну в Украине.

Также в интервью премьер сообщил, что что Будапешт проводит переоценку членства Венгрии в военно-политическом блоке.