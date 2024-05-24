Журналисты «Радио Свобода» и расследовательского проекта «Схемы» опубликовали спутниковые снимки аэродрома «Кущевская» после удара беспилотников, датированные 23 мая, информирует «НБН».

Фотографии подтверждают, что «вторая армия мира» понесла потери в результате атаки дронов на авиабазу. Кадры зафиксировали поврежденный сверхзвуковой истребитель Су-27, а также сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 с поврежденными или снятыми крыльями.

Помимо этого, в ходе атаки мог быть поврежден и многоцелевой истребитель Су-30 российских захватчиков, который находился рядом с «демилитаризированным» Су-27 и не менял свое положение с 11 мая.

Фото — t.me/radiosvoboda

Ранее российский Telegram-канал ASTRA писал, что в Краснодарском крае российская противовоздушная оборона не смогла сбить все БПЛА, нацеленные на аэродром «Кущевская». Кроме того, СМИ сообщили, что по авиабазе ударила дронами СБУ.