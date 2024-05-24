Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет, что атака на Крым 23 мая была масштабной, противовоздушная оборона ВС РФ не смогла сбить часть ракет. Попадания зафиксированы в Алуште, вблизи Симферополя и недалеко от Бахчисарая, информирует «НБН».

Сообщается, что ракетный удар по временно захваченному полуострову «отминусовал» 29 оккупантов, более 35 захватчиков получили ранения. Помимо этого, в ходе обстрела были уничтожены 1 ЗРК С-300, 3 комплекса С-400 и несколько радиолокационных станций.

Также более 20 единиц техники «второй армии мира», которую россияне намеревались отправить на фронт, были потеряны или повреждены. По неподтвержденной информации ВС РФ также остались без 2 штурмовиков Су-25.

Напомним, 23 мая в городах Республики Татарстан объекты военно-промышленного комплекса РФ подверглись атаке БПЛА. СМИ заявили, что по заводам нанесли удар дроны Главного управления разведки МО Украины.