О том, что защитники нашей страны не прекращают проведения комплексных мероприятий, предусматривающих удержание и укрепление плацдармов на Херсонском направлении, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Сил Обороны Юга.

Как стало известно, за последние сутки, армия Путина, брошенная на Ореховское направление, попыталась совершить 4 штурма, которые, в итоге, оказались безуспешными: 1 — под Старомайорским, 1 — под Работино, и еще 2 рядом с Новоандреевкой.

Кроме того, на левобережье реки Днепр, на временно оккупированной части Херсонщины, «освободители» осуществили 11, а не 3 идентичные атаки в окрестностях населенного пункта Крынки, где понесли разгромные потери, «откатившись» на исходные позиции.

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что РФ начала концентрировать войска у украинской границы для продолжения наступления на Харьков.