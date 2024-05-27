Местные паблики сообщали, что 26 мая под Орском «упал» беспилотник. Источник одного из Telegram-каналов в правоохранительных органах рассказал, что дрон, вероятно, нацелился на военный объект. Атака якобы обошлась без разрушений и пострадавших, информирует «НБН».

Издание «Украинская правда», ссылаясь на источник, в Главном управлении разведки Минобороны заявило, что в Орске под ударом БПЛА оказалась загоризонтная радиолокационная станция дальнего обнаружения целей «Воронеж-М». Беспилотник по объекту выпустило ГУР МОУ.

По словам собеседника журналистов, украинская разведка в ходе этой атаки установила рекорд поражения для дронов-камикадзе – БПЛА пролетел более 1800 км до вражеской РЛС. Последствия удара уточняются.

Отметим, что ранее самой отдаленной целью для украинских беспилотников был НПЗ «Газпром нефтехим Салават» в Республике Башкортостан страны-агрессора. 9 мая дрон пролетел до завода 1500 километров.

Как сообщалось, 23 мая беспилотники ГУР МОУ ударили по объектам ВПН государства-террориста в Республике Татарстан.