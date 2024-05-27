Журналисты «Радио Свобода» и расследовательского проекта «Схемы» обнародовали спутниковые фотографии РЛС дальнего обнаружения целей «Воронеж-М» в российском Орске после обстрела БПЛА 26 мая, информирует «НБН».

Представители СМИ обратили внимание на то, что на снимках зафиксированы следы пожара на объекте. Однако качество изображения не позволяет оценить степень поражения РЛС беспилотниками.

Фото — t.me/svoboda_radio

Журналисты уточнили, что такие станции «вторая армия мира» может использовать для обнаружения космических и аэродинамических объектов, а также баллистических и крылатых ракет.

Украинские журналисты заявляют, что за дроновым ударом по РЛС в стране-агрессоре стоит Главное управление разведки Минобороны. Кроме того, в ходе этой атаки беспилотники ГУР МОУ установили новый рекорд.