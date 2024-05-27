Испанская газета El Pais, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Мадрид решился на беспрецедентную поддержку Киева на 1,129 миллиарда евро, информирует «НБН».

Как заявило СМИ, технику и боеприпасы руководство страны будет брать не из арсеналов – их выпустит испанская промышленность. В частности, в новый пакет помощи для ВСУ войдут 6 ракет для ЗРК Patriot вдобавок к полудюжине таких снарядов, отправленных в Украину в апреле. Также Силы обороны получат 19 подержанных танков Leopard 2A4.

Журналисты сообщили, что о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи испанское руководство объявит во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Мадрид. Техника и боеприпасы будут поставлены до конца июня.

Напомним, ранее о предоставлении нового пакета военной помощи ВСУ заявили в Министерстве обороны Германии. Ведомство перечислило, что Силы обороны получат от ФРГ.