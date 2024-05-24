О том, что немецкое Минобороны объявило о следующем пакете военной помощи для Украины, а также что в него войдет, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу федерального правительства Германии.
В частности, полный список составляющих данного пакета, выглядит нижеуказанным образом, и ВСУ вскоре могут получить:
- 10 основных танков LEOPARD-1A5 (при участии Дании);
- 3 РСЗО HIMARS;
- 20 000 боеприпасов для LEOPARD-2, MARDER и DACHS;
- 8 500 артснарядов 155-мм калибра;
- 20 разведывательных дронов VECTOR, включая запасные части;
- 34 разведывательных дрона RQ-35 HEIDRUN;
- 1 танк-мостоукладчик BEAVER, включая запасные части;
- 1 бронированную инженерную машину DACHS;
- 1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer-2 плюс запасные части к ней;
- 4 противоминных танка-тральщика WISENT-1 плюс запасные части к ним;
- 2 противоминных бороны;
- 16 автомобильных цистерн Zetros;
- 400 светодиодных ламп-подсветок;
- 530 штурмовых винтовок MK-556;
- 80 высокоточных винтовок HLR-338 плюс 60 000 патронов к ним;
- 111 винтовок CR-308;
- 1,8 млн боекомплектов к разнообразному огнестрельному оружию.
Ранее мы писали о том, что в Бундестаге заявляли — Франция делает «очень мало» для помощи Украине, в отличие от Германии.
Добавить комментарий