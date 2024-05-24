О том, что немецкое Минобороны объявило о следующем пакете военной помощи для Украины, а также что в него войдет, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу федерального правительства Германии.

В частности, полный список составляющих данного пакета, выглядит нижеуказанным образом, и ВСУ вскоре могут получить:

10 основных танков LEOPARD-1A5 (при участии Дании);

3 РСЗО HIMARS;

20 000 боеприпасов для LEOPARD-2, MARDER и DACHS;

8 500 артснарядов 155-мм калибра;

20 разведывательных дронов VECTOR, включая запасные части;

34 разведывательных дрона RQ-35 HEIDRUN;

1 танк-мостоукладчик BEAVER, включая запасные части;

1 бронированную инженерную машину DACHS;

1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer-2 плюс запасные части к ней;

4 противоминных танка-тральщика WISENT-1 плюс запасные части к ним;

2 противоминных бороны;

16 автомобильных цистерн Zetros;

400 светодиодных ламп-подсветок;

530 штурмовых винтовок MK-556;

80 высокоточных винтовок HLR-338 плюс 60 000 патронов к ним;

111 винтовок CR-308;

1,8 млн боекомплектов к разнообразному огнестрельному оружию.

Ранее мы писали о том, что в Бундестаге заявляли — Франция делает «очень мало» для помощи Украине, в отличие от Германии.