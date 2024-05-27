Хлань рассказал, что на левобережье Херсонской области российские «освободители» отбирают имущество местных жителей, которые уехали с временно захваченных территорий, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам депутата, в регионе оккупанты начали распространять списки «бесхозных» квартир и домов, которые они намерены «национализировать». Местные «власти» предупредили, что, если в течение месяца владелец недвижимости не приедет с документами, которые подтверждают право на собственность, и паспортом РФ, ее отберут.

Представитель Херсонского облсовета отметил, что россияне фактически грабят жителей ВОТ в регионе. Такая же ситуация на левобережье и с предприятиями: «освободители» создали штрафплощадки, на которых собирают имущество компаний, не прошедших «перерегистрацию». После этого украденную технику они распределят между предприятиями, которые согласились работать по законодательству РФ.

Напомним, в ВСУ сообщили, что ВС РФ активизировались в районе сала Крынки на левом берегу Херсонщины.