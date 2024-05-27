В эфире телеканала «Эспрессо» эксперт отметил, что в мае уровень потерь путинских оккупационных сил на фронте в Украине вырос, что подтверждают отчеты Генерального штаба ВСУ, информирует «НБН».

По словам Коваленко, этот месяц станет рекордным для армии Путина по потерям, так как российские захватчики пытаются открывать новые фронты. Ежемесячная мобилизация в стране-агрессоре составляет 30 000 человек, в мае оккупанты потеряли больше этого количества. Соответственно теперь РФ нужно набирать в войска до 40 000 бойцов.

Аналитик считает, что Кремль может снова объявить «частичную» мобилизацию или проводить ее скрыто, увеличивая требования по набору в оккупационную армию до 40-60 тысяч человек.

В свою очередь Киеву нужно обращаться к союзникам с призывом поставлять Украине то оружие, которое позволяет максимально эффективно уничтожать большое количество живой силы ВС РФ. Также важно ликвидировать военные объекты захватчиков на территории РФ, что поможет предотвращать передислокацию вражеских войск и усиление их подразделений.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский высказался об отношении кремлевского диктатора к потерям его армии в Харьковской области.