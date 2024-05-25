О том, какие потери несет «вторая армия мира» по соотношению к идентичным показателям Сил Обороны на Харьковском направлении, а также как реагирует на эти бесплодные усилия российский диктатор Владимир Путин, пишет «НБН», ссылаясь на пояснения президента Украины Владимира Зеленского, опубликованное в издании VLAST.KZ.

По словам Зеленского, прорыв путинских войск по направлению к Харькову, произошедший чуть больше двух недель назад, завершился громадными военными утратами — 1 к 8, — один украинец за восемь россиян. В частности, исходя из информации, которой располагает украинский лидер, только в течение последней недели, потери оккупационных войск РФ достигли 2 000 — 3 000 в «живой силе».

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что Путину абсолютно наплевать на такие потери, поскольку в подобные моменты российский диктатор не покидает баню, «или SPA, который показывали не один раз», занимаясь совершенно другим, а не подсчетом трагической, для РФ, статистики.

Зеленский акцентировал:

Но ручки он [Путин] свои маленькие не отмоет, конечно, от этого кровопролития.

Ранее мы писали о том, как Зеленский комментировал новую атаку РФ на Харьков и обратился к мировым лидерам.