Президент в понедельник, 27 мая, в ходе совместной пресс-конференции с главой испанского правительства Педро Санчесом сообщил, что ежемесячно путинские оккупационные силы наносят удары по Украине с применением более 3000 КАБов, информирует «НБН».

Зеленский уточнил, что в мае армия Путина использовала против нашей страны 3200 авиационных бомб, отметив, что в следующем месяце количество может возрасти до 3500. При этом у ВСУ нет достаточного количества ракет, чтобы сбивать эти воздушные цели.

В очередной раз украинский лидер напомнил, что наша ПВО нуждается в усилении, в частности ей нужны семь дополнительных ЗРК Patriot, два из которых будут защищать Харьков от таких атак оккупантов. Гарант объяснил, что эти современные системы не позволят авиации ВС РФ подлетать так близко, чтобы наносить удары по гражданским и военным.

Также в ходе пресс-конференции глава Украины прокомментировал заявления Путина о «готовности» к переговорам.