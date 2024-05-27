В понедельник, 27 мая, в ходе совместной пресс-конференции с главой испанского правительства Педро Санчесом украинский лидер высказался о заявлениях Путина о «готовности» к переговорам с Украиной, информирует «НБН».

По словам главы государства, кремлевский диктатор много говорит якобы о переговорном процессе. Однако разные народы имели дело с подобными диктаторами, которые не врут лишь тогда, когда молчат. Президент отметил, что нужно смотреть на реальные поступки таких авторитарных правителей.

Также гарант напомнил, что Украина в последние недели защищается от очередного наступления путинских войск, в связи с чем Киеву вместе с союзниками нужно активизировать совместную работу для принуждения государства-террориста к миру.

Президент сообщил, что сегодня Украина и Испания подписали двустороннее соглашение о безопасности. Также Мадрид на этот год предоставляет Киеву 1 миллиард евро военной помощи и еще 5 миллиардов через Европейский фонд мира до 2027 года.

Ранее руководитель МИД Дмитрий Кулеба объяснил, что стоит за заявлениями о «готовности» главы Кремля остановить войну.