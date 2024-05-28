Эксперт немецкой газеты Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что страна-агрессор впервые получила от Тегерана новые высокоточные авиационные бомбы Qaem-5 для обстрелов украинской территории.

По его словам, это оружие иранцы поставили на вооружение в 2019 году, информирует «НБН».

Репке обратил внимание на видео из Курской области страны-агрессора – накануне в регионе разбился тяжелый иранский дрон Qods Mohajer-6, который нес авиабомбы Qaem-5. Как предположил эксперт, беспилотник, по всей видимости, должен был нанести удар по Сумщине. Однако по неизвестной причине БПЛА упал.

Аналитик напомнил, что ранее «вторая армия мира» для обстрелов Украины не использовала высокоточные авиационные бомбы Qaem-5. Применение этого оружия российскими захватчиками говорит о выходе военного сотрудничества Ирана и государства-террориста на «новый уровень».

Напомним, в прошлом месяце американское издание сообщило, что страна-агрессор может передать Ирану истребители и комплексы ПВО.