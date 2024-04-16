Газета The Washington Post сообщила, что Тегеран открыл новую опасную главу в отношениях с Москвой, согласившись в 2022 году передать РФ тысячи ракет и БПЛА, чтобы помочь ей в войне против Украины, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что Кремль пообещал Ирану предоставить технологии ПВО и современную боевую авиацию, в частности истребители-бомбардировщики Су-35, чтобы помочь ему защититься от ударов со стороны Израиля и Штатов.

Пока неизвестно, сколько систем было передано Тегерану и развернуто, однако он продолжает просить у Москвы новейшие зенитно-ракетные батареи С-400 для защиты своих военных и ядерных объектов.

Издание отмечает, что благодаря технологиям государства-террориста Иран может стать более грозным противником, ведь расширятся возможности его военно-воздушных сил по уничтожению ракет и самолетов.

Напомним, в минувшие выходные Иран нанес массированный удар по Израилю. Постпред РФ в ООН Василий Небензя попытался оправдать атаку союзника Москвы, обвинив страны Запада.