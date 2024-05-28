Главком ВСУ в понедельник, 27 мая, рассказал, что они с руководителем Минобороны Рустемом Умеровым провели встречу в видеоформате с министром ВС Франции Себастьяном Лекорню, информирует «НБН».

По результатам переговоров военачальник сообщил, что в нашу страну прибудут французские инструкторы для подготовки бойцов Сил обороны по инициативе Парижа. Генерал уточнил, что он подписал первые документы для реализации соответствующего проекта.

Как рассказал Сырский, вскоре первые инструкторы из Франции прибудут в Украину для ознакомления с инфраструктурой и персоналом наших учебных центров для военных.

Генерал выразил надежду на то, что решительность французского руководства подтолкнет других союзников Украины присоединиться к подготовке защитников.

Напомним, руководитель МИД Польши Радослав Сикорский изменил свою риторику относительно отправки Варшавой своих военных в Украину. Дипломат заявил, что нельзя исключать такую возможность.