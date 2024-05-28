Глава польского внешнеполитического ведомства считает, что Варшава не должна исключать вероятность отправки своих военнослужащих в Украину. При этом министр не уточнил, с какой целью руководство Польши может пойти на такой шаг.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

Журналисты напомнили, что страны-партнеры Киева выражали готовность предоставлять Силам обороны оружие для борьбы с российскими захватчиками. При этом союзники исключали отправку своих войск в Украину.

Польский дипломат считает, что Варшава не должна исключать возможность такого шага и оставить кремлевского диктатора Владимира Путина во мнениях относительно ее намерений.

СМИ напомнило, что ранее глава МИД Польши называл «немыслимым» появление вооруженных сил Североатлантического Альянса на украинской территории.

Как сообщалось, на прошлой неделе бывший глава Минобороны США Роберт Гейтс высказался об отправке войск НАТО в Украину.