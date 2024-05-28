Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Генеральном штабе ВС РФ, заявил, что 27 мая в Луганске оказалась под ударом замаскированная база российских спецназовцев, информирует «НБН».

Сообщается, что объект «второй армии мира», на котором оккупантов готовили к отправке на одно из горячих направлений фронта, был атаковал баллистическими ракетами ATACMS. Удар «отминусовал» 26 спецназовцев, более 20 захватчиков получили ранения. Также армия Путина потеряла 4 единицы техники.

Источник в Генштабе ВС РФ пожаловался на то, что обстрел, вероятно, был осуществлен по наводке местных жителей либо российских военных.

Еще один собеседник рассказал, что ракеты также ударили по базе ремонта и хранения боевой техники оккупантов, однако эту информацию другие источники не подтвердили.

Напомним, 20 мая ВСУ ударили по офицерскому составу армии Путина в пригороде Луганска. Начальник ОВА Артем Лысогор сообщил детали атаки.