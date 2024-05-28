Кузина в комментарии «11 каналу» рассказала, что неправильно удалять приложение «Резерв+» с телефона, если военнообязанный там зарегистрировался, информирует «НБН».

Однако, как объяснила представитель Днепропетровского областного ТЦК, если военнообязанный все же избавится от приложения после обновления военно-учетных данных, его вызовут в территориальный центр комплектования другим путем, например, через повестку, так как информация о гражданине останется в реестре.

Она добавила, что первые дни использования приложения могут оказаться проблемными из-за перехода от бумажной к цифровой системе, так как «Резерв+» установили тысячи граждан. В то же время специалисты устраняют неполадки в работе приложения.

Напомним, пресс-служба оборонного ведомства показала украинцам, как решить проблемные вопросы обновления данных в приложении «Резерв+».