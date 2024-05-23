О том, что сейчас госприложение для военнообязанных украинцев «Резерв+» пока еще запущено в тестовом режиме, и вследствие влияния многочисленных человеческих ошибок, в его работе, связанной с госреестром данных «Оберіг», иногда фиксируются сложности, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Министерства обороны Украины.

В частности, в пресс-службе украинского оборонного ведомства попытались предоставить ряд разъяснений, касающихся самых распространенных вопросов по работе как самого госприложения, так и «привязанного» к нему госреестра «Оберіг», и ответы выглядят нижеуказанным образом:

Фото — t.me/ministry_of_defense_ua

Фото — t.me/ministry_of_defense_ua

Фото — t.me/ministry_of_defense_ua

Фото — t.me/ministry_of_defense_ua

Фото — t.me/ministry_of_defense_ua

Фото — t.me/ministry_of_defense_ua

Ранее мы писали о том, что в Раде предлагали наказывать граждан, уклоняющихся от мобилизации, огромными штрафами вместо тюремного заключения.