Представитель ВС ВСУ в эфире национального телемарафона рассказал, что означает «тактика каруселей» ВС РФ для бомбардировок Харьковской области, информирует «НБН».

По словам майора, в ходе атак на регион истребители захватчиков Су-34 и Су-35 летят со стороны Харьковщины, выстраиваясь прямо в ряд. Таким образом четыре-пять самолетов «второй армии мира» начинают сбрасывать КАБы весом от 250 до 500 килограммов. За один раз вражеская авиация выпускает по области до 4 бомб одновременно.

Евлаш сообщил, что на Донетчине в последнее время фиксировалось несколько случаев атак путинских оккупационных сил авиационными бомбами, которые весят 1500 килограммов.

Спикер Воздушных сил объяснил, что такие снаряды ВС РФ сложнее использовать, ведь из-за веса оружия значительно уменьшается расстояние его применения. Такие бомбы подходят для фронтовых боев, когда их нужно сбросить на линию столкновения. Однако КАБы, по словам представителя ВС ВСУ, российские захватчики выпускают с расстояния 30-40 километров, не доходя до линии столкновения.

Напомним, в ночь на 31 мая войска РФ обстреляли Харьков баллистическими ракетами. Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях атаки и погибших.