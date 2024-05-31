Руководитель ОВА в своем Telegram-канале сообщил, что в 23:50 армия Путина ударила баллистикой по Харькову, попав в пятиэтажный дом. Оккупанты дважды обстреляли один и то же район жилой застройки, пишет «НБН».

По словам чиновника, в результате удара есть частичные разрушения с 3-го по 5-й этажи. Погибли 4 человека, 25 пострадали. В 00:15 был повторный прилет – автомобиль скорой помощи и пожарная машина получили повреждения.

Фото — t.me/synegubov

Синегубов отметил, что также были попадания в трехэтажное административное здание и по открытой местности. Кроме того, россияне ударили и по двухэтажному зданию на территории гражданского предприятия, в результате чего погиб 1 человек.

Глава областной военной администрации отметил, что, по предварительным данным, враг атаковал Новобаварский район Харькова ракетами С-300. Все попадания захватчиков были исключительно по гражданским объектам.

Напомним, что 25 мая армия Путина нанесла авиационный удар по «Эпицентру» в Харькове. Глава МВД Игорь Клименко сообщил окончательные данные о количестве раненых и погибших.