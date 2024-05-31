Издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в СБУ, сообщило, что несколько дней спецслужба совместно с Силами обороны Украины работала над уничтожением логистики россиян для временно захваченного Крыма, информирует «НБН».

По словам собеседников СМИ, был нанесен комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае страны-агрессора.

Сначала Силы обороны атаковали два парома в Крыму, которые курсировали в порт «Кавказ» Краснодарского края и использовались россиянами для военной логистики. После беспилотники СБУ ударили по электроподстанциям, которые поставляют электроэнергию в Крым и акваторию Керченского пролива.

В ночь на 31 мая Военно-морские силы ВСУ и Служба безопасности Украины обстреляли нефтебазу в порту «Кавказ», через которую россияне доставляли светлые нефтепродукты на временно захваченный полуостров.

Отметим, что кадры масштабного пожара на нефтебазе в Краснодарском крае опубликовали в Сети, сообщив о последствиях дронового удара.