Глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале пожаловался на удар БПЛА по региону. Путинский чиновник заявил, что все дроны якобы были подавлены силами противовоздушной обороны, однако в Темрюкском районе в результате обстрела пострадала инфраструктура нефтебазы.

По словам губернатора, из-за дронового удара на предприятии вспыхнул пожар – 3 цистерны с нефтепродуктами получили повреждения и загорелись, информирует «НБН».

Telegram-каналы ASTRA и «Крымский ветер» показали кадры пожара на нефтебазе и его последствий.

Фото – t.me/astrapress

По данным Telegram-канала «Крымский ветер», пожар удалось ликвидировать утром, 3 железнодорожные цистерны с мазутом сгорели. Из-за ЧП пострадали два сотрудника предприятия.

Фото – t.me/FedorBabenkov

Напомним, 26 мая в Орске дроны ударили по РЛС. СМИ обнародовали спутниковые фотографии последствий атаки БПЛА.