О том, что пятничным утром, обломки ракет, сбитых силами и средствами нашей противовоздушной обороны, все же смогли повредить электросети, а также и полностью разрушили трансформаторную энергоподстанцию на территории Голосеевского района Киева, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале DTEK Group.

В компании-поставщике электричества утверждают — как только позволила обстановка, то есть после наступления некоторой безопасности, бригады энергетиков ДТЭК приступили к возвращению «света» столичным потребителям. В частности, после 8 часов утра, стало возможным «запитать» большинство домов, подключив энергосети к резервным источникам генерации.

Однако, на данный момент, без энергоснабжения остается не менее 10 частных домовладений и одно коммерческое предприятие: до конца текущей пятницы должно вернуться электричество.

Ранее мы писали о том, что Синегубов рассказал о разрушениях и погибших после ночного удара РФ по Харькову.