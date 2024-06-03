Начальник Харьковской ОВА утром в своем Telegram-канале сообщил, что около 00:30 российские оккупанты как минимум пять раз ударили ракетами по базе отдыха в Слобожанской общине Чугуевского района.

По словам чиновника, в результате попаданий по территории комплекса есть погибший и двое раненых, также были повреждены дома базы отдыха, информирует «НБН».

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что армия Путина атаковала ракетами из Белгородской области, по предварительной информации С-300, комплекс на территории села Дачное.

Прокуроры и следователи полиции документируют военные преступления войск страны-агрессора. Также ведомство показало фотографии последствий обстрела базы отдыха.

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Напомним, в ночь на 1 июня российские захватчики атаковали Балаклею дронами-камикадзе «Шахед». Начальник ОВА сообщил о пострадавших.