Российский Telegram-канал ASTRA сообщил, что 2 июня в Корочанском районе Белгородской области был нанесен удар по мету дислокации российских оккупантов. Возник пожар, во время тушения которого сдетонировал боеприпас. В результате погиб глава района, двое руководителей сельских поселений получили ранения, информирует «НБН».

Telegram-канал «Досье Шпиона» опубликовал кадры горящих ЗРК С-300\400 оккупантов, по которым, как сообщается, был нанесен удар из РСЗО HIMARS. Установки поразили 1-2 июня, вероятно, в Корочанском районе в ходе атаки на место дислокации ВС РФ.

Фото — t.me/s/dosye_shpiona

Фото — t.me/s/dosye_shpiona

Фото — t.me/s/dosye_shpiona

В то же время Telegram-канал «Кремлевская табакерка» заявил о повреждении двух ЗРК С-400 и потери радара в результате удара по Белгородской области «оружием западного образца».

Сообщается, что в результате прилета по ПВО оккупантов погибли 2 офицера, 1 военный срочной службы числится пропавшим без вести. Захватчики привлекают срочников для охраны комплексов противовоздушной обороны.

Напомним, в ВСУ рассказали о ситуации на Харьковском направлении после отработки Силами обороны западным оружием по врагу в Белгородской области.