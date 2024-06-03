Федоренко в эфире национального телемарафона сообщил, что за последнюю неделю Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию на севере Харьковской области, информирует «НБН».

По словам военнослужащего, защитники продолжают работать над выбиванием российских оккупантов с занимаемых позиций, уничтожают резервы, технику и другие средства «второй армии мира», в частности на территории государства-террориста.

Командир батальона УБпАК напомнил, что именно в российском приграничье армия Путина размещает свои резервы и оттуда наносит удары по позициям ВСУ и населенным пунктам нашей страны. В частности, Силы обороны бьют по местам размещения легкой и бронированной техники ВС РФ, а также ЗРК С-300, С-400, средствам РЭБ и ПВО.

Военный отметил, что такая работа украинской армии приносит свои плоды, так как захватчикам теперь нужно думать, как реализовать свои планы по Харьковщине, учитывая, что защитники теперь чаще атакуют их на территории страны-агрессора, в частности западным оружием.

Напомним, аналитики ISW объяснили, почему армии Украины важно сбивать вражескую авиацию над территорией РФ.