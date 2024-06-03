Секретарь СНБО считает, что армия Путина может применить для атак на Харьков стратегию ударов, которую ВС РФ использовали восемь лет назад в сирийском городе Алеппо, информирует «НБН» со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.

По словам чиновника, в 2016 году авиация страны-агрессора в Алеппо разбомбила больницы, школы, разрушила системы электроснабжения и водоснабжения. В результате удары «второй армии мира» по городу помогли режиму Башара Асада отбить населенный пункт у оппозиционных сил и существенно сократить количество его населения.

Литвиненко отметил, что людей просто вытеснили из Алеппо и сейчас это то, что российские оккупанты хотят практиковать вокруг Харькова.

Журналисты американского СМИ пишут, что захватчики стремятся сделать жизнь в областном центре невыносимой, чтобы харьковчане уезжали оттуда. В связи с этим ВС РФ нацелились на уничтожение энергетической инфраструктуры города с использованием ракет и КАБов.

Напомним, в ночь на 3 июня армия Путина нанесла ракетный удар по базе отдыха на Харьковщине, известно о погибшем и раненых. В облпрокуратуре показали фото последствий атаки.