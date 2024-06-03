В аналитическом материале ISW сказано, что недавно 10 стран-партнеров Киева полностью или частично отменили ограничения для ВСУ на применение их оружия для обстрелов объектов на территории государства-террориста, информирует «НБН».

Американские эксперты объяснили, что теперь ВСУ получили возможность использовать западные системы ПВО для ударов по огневым точкам ВС РФ и плацдармам оккупантов в приграничье и в небе страны-агрессора.

Защитники в прифронтовых зонах ранее сбивали вражеские самолеты, в частности в феврале этого года они «отминусовали» несколько единиц авиации захватчиков, которые били КАБами по Авдеевке. Поэтому, Силы обороны смогут повторить такие действия для защиты Харьковщины и областного центра от ударов россиян с территории государства-террориста.

Аналитики напомнили слова главы Украины о том, что, если ВСУ получат и развернут на Харьковщине два ЗРК Patriot, «вторая армия мира» не сможет оккупировать областной центр.

При этом Украине важно получить снятие запрета на удары западным оружием по авиации армии Путина над российской территорией, поскольку два ЗРК Patriot на севере Харьковщины будут иметь ограниченную эффективность в защите от атак ВС РФ.

Ранее в ISW рассказали о проблемах, с которыми столкнутся Воздушные силы ВСУ после прибытия истребителей F-16 в Украину.