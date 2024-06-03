Американское издание Newsweek сообщило, что в Соледаре ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS поразили российских захватчиков, которые находились на территории завода, информирует «НБН».

Журналисты ссылаются на источник, которым, предположительно, является сотрудник российских спецслужб. По его словам, в прошлую субботу около 09:00 Силы обороны Украины из РСЗО ударили по крупнейшему в Соледаре заводу Knauf. Как напомнило СМИ, ВСУ вышли с территории предприятия в январе 2023 года.

В результате прилета по заводу были уничтожены 4 российских захватчиков, а также 7 оккупантов получили ранения.

Напомним, Силы обороны Украины атаковали западным оружием «освободителей» на территории Белгородской области. Российские СМИ сообщили о потерях живой силы и техники «второй армии мира» в результате удара по приграничной области РФ.